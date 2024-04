Volley | Superlega | in sei per il pass in Challenge Cup | al via i play-off per il quinto posto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) Sei squadre in lizza per ilnella stagione 2023/24 di, che mette in palio anche ileuropeo per laCup 2025. Domani al via con le prime due sfide il girone all’italiana di sola andata che vede ai nastri di partenza Cisterna, Cucine Lube Civitanova, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Pallavolo Padova, Rana Verona e Valsa Group Modena. Il primo turno inizierà con il derby veneto tra Verona e Padova (ore 19.00) proseguendo con la sfida tra Cisterna e Piacenza (20.30). Ultime a scendere in campo, giovedì (20.30), Civitanova e Modena per il “classico”. Al termine della prima fase, le quattro squadre meglio piazzate accederanno alle semifinali in gara unica da giocare sul campo dei due club con migliore classifica nel girone appena disputato. A tenere a ...