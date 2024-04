(Di martedì 2 aprile 2024) Girone all'italiana con sfide di sola andata, subito derby veneto Verona-Padova ROMA - Sei squadre in lizza per il 5°nella stagione 2023/24 di SuperLega con tanto dieuropeo in palio per laCup 2025. Al via con due sfide domani, mercoledì, il girone all'italiana di sola andata

AGI - Sarà un fine settimana praticamente unico nella storia della serie A1 femminile quello che attende le quattordici squadre della massima categoria, pronte a scendere in campo per la 22esima ... (agi)

Sei squadre in lizza per il quinto posto nella stagione 2023/24 di Superlega , che mette in palio anche il pass europeo per la Challenge Cup 2025. Domani al via con le prime due sfide il girone ... (sportface)

Volley: In sei per il pass in Challenge Cup, al via il Play-Off 5° Posto - Girone all'italiana con sfide di sola andata, subito derby veneto Verona-Padova ROMA (ITALPRESS) - Sei squadre in lizza per il 5° Posto ... di sola andata che vede ai nastri di partenza Cisterna ...sport.tiscali

Play Off scudetto: domani Gara 2 di semifinale - A farne le spese sono state la Mint Vero Volley Monza e l’Allianz Milano. A distanza di tre giorni andrà in scena il secondo atto delle Semifinali al meglio dei cinque match. Domani, mercoledì 3 ...corrieredellosport

Al via i Play Off Challenge per un posto in Europa - Sei formazioni si sfideranno per il quinto posto che qualifica alla terza competizione Europea del prossimo anno. Nella prima giornata Verona-Padova e Cisterna-Piacenza. Giovedì il Civitanova-Modena ...tuttosport