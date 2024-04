Volley 2 Serie A3 Maschile Stadium | i playout partono male Netta sconfitta a San Lazzaro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) bologna 30 (25/17 25/21 25/21) GEETIT PALLAVOLO BOLOGNA: Sacripanti 15, Giampietri 8, Listanskis 10,tti 8, Aprila 4, Sitti 1, Brunetti (L1), Ronchi, Minelli 1, Omaggi, Baciocco 3, Imperato (L2), Bernardis, Serenari; all.: Guarnieri.MIRANDOLA: Rossatti, Rustichelli R. 4, Albergati 15, Nasari 8, Bombardi 5, Quartarone 2, Scarpi (L1), Bevilacqua 9, Capua, n.e. Gozzi, Rustichelli M. (L2), Schincaglia, Scaglioni; all.: Mescoli. Arbitri: Sessolo Maurina (Fontanelle/TV) – Fontini (PI). Note: Durata set 25’ 28’ 27’ per un totale di 80’; Bologna 48 su 75 (B.S. 9, Vinc. 1, Muri 8, E.P. 7);43 su 59 (B.S. 14, Vinc. 2, Muri 4, E.P. 13). Non basta il tifo commovente degli oltre 250 tifosi venuti da a Sanda Mirandola, per provare a sognare: la ...