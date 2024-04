Voleva fare sesso con me e altre due | l' ho picchiato | Bertè spiazza la Fagnani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Il 2 aprile torna Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca. Fra gli ospiti della nuova punta, una Loredanainedita che torna a raccontarsi a tutto tondo dopo molto tempo. Al centro della chiacchierata, la relazione con l'ex campione di tennis Bjorn Borg. La cantante ha rivelato i motivi della rottura, legati specialmente alla droga e alle pretese di lui: "Preferiva la cocaina a me e io questo non lo potevo accettare". La goccia che fece traboccare il vaso fu un episodio accaduto mentre i due soggiornavano negli Usa: "Eravamo in Florida, tornata in albergo vedo che prende il telefono e chiama il room service. Chiede due bitch, very bitch. Sono arrivate due, tutte vestite di pelle, con le fruste. Lui mi ha detto che dovevamo passare a un altro livello. Io ho chiesto:con queste? L'ho ...