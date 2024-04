Vladimir Luxuria pronta per L' Isola | «Ecco perché mi hanno scelta»

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 2 aprile 2024) Lunedì 8 aprile 2024 segna l'inizio di una nuova era per L'dei Famosi, con un serie di cambiamenti sorprendenti. Tra gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e l'inviata Elenoire Casalegno, spicca soprattutto il nuovo volto alla conduzione:, già nota come concorrente, vincitrice, inviato e opinionista del reality prodotto da Banijay Italia. Unainsolita cheha accolto con entusiasmo e consapevolezza della sfida. "Non so se in altre edizioni straniere sia mai capitato di fare il 'poker' come conduzione. Sono entusiasta, anche se non me lo sarei mai aspettato. Per me è un dono, ma sono consapevole della difficoltà", ha ammesso in una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Da settimane ormai si prepara alla conduzione e laha ...