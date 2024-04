Vittoria Puccini è ambasciatrice di sostenibilità per Guerlain

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 2 aprile 2024) Si erano già incontrate,e la Maison: entrambe portavoci di una bellezza naturale. Sia esteticamente sia materialmente. Visto che la casa cosmetica trae ispirazione dal mondo della Natura e dell’Arte dal 1828 e da 15 anni porta avanti una strategia diambientale. Con la creazione di formule cosmetiche più naturali e con il sostegno di progetti globali come ilfor Bees Conservation Programme per difendere le api e la tutelare la biodiversità. Chi si occupa di questa tutela?ha appena introdotto una nuova carica per l’attrice italiana. Non solo beauty ambassador: ...