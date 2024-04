Vittima di stupro di gruppo | la minorenne non ce l’ha fatta | Paese sotto shock

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 2 aprile 2024)di unodi, per lanon c’è stato assolutamente nulla da fare: un interoshoc Ha lottato con tutte le sue forze, ma purtroppo non è bastato. La sua vicenda ha sconvolto un intero, quello della Francia, che adesso piange la sua scomparsa. Shanon, una ragazzina di 13 anni, è passata a miglior vita dopo essere rimastadi una brutale aggressione: unodida parte di alcuni ragazzi che non hanno avuto pietà di lei. Dopo tre lunghissime settimane di agonia il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Polizia francese (Ansa Foto) Cityrumors.itUna vicenda che arriva direttamente dalla cittadina di Rantigny (nella zona nord della Francia). La ragazzina, lo ...