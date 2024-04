Visite mediche gratis a Puglianello | De Lucia | “Villa Marchitto con i camici bianchi per un giorno”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La salute dei nostri cittadini ci sta particolarmente a cuore, per questo come ogni anno, ad aprile ci sarà un’intera giornata dedicata alla prevenzione di malattie oncologiche e altre patologie”. Così, il consigliere delegato alla Sanità, Antonio Deche, in collaborazione con il sindaco diFrancesco Maria Rubano, annuncia la data fissata dal Comune per i vari screening gratuiti previsti per tutta la popolazione residente: “Sabato 6 aprile pressoabbiamo previsto la creazione di un ambulatorio medico – continua De– inci saranno medici specialisti che potranno prestare servizio dalla ore 8.30 del mattino e per tutta la mattinata, fino alle ore 13. Il nostro impegno sul fronte della ...