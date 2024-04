VIII Edizione dell’ International Street Food a Roma dal 5 al 7 aprile

(Di martedì 2 aprile 2024) L’8°SARA’ ACON LA VENTUNESIMA TAPPA 150 LE TAPPE PREVISTE QUEST’ANNO PER L’2024 DELLA PIÙ IMPORTANTE MANIFESTAZIONE ITINERANTE DI CIBO DI STRADA D’ITALIA ORGANIZZATA DA ALFREDO OROFINO “IL RE DELLO” OLTRE DODICI MILIONI DI VISITATORI NEL 2023 Dopo il grande successo di pubblico2023 con oltre 12 milioni di visitatori, è ripartita l’– la più importante manifestazione diesistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, ...

Il realismo non finito di Sofia Laskari - In mostra alla Saatchi Gallery di Londra, le opere di Sofia Laskari colpiscono per la dettagliatissima tecnica realista in netto contrasto con l'effetto del non finito.collater.al

International Street Food: a Figline Valdarno la ventesima tappa - FIGLINE VALDARNO. Dopo il grande successo di pubblico dell’Edizione 2023 con oltre 12 milioni di visitatori, è ripartita l’ VIII Edizione dell’ 150 le tappe previste quest'anno per l'Edizione 2024 del ...ilcittadinoonline

Strage di Pizzolungo. Da oggi al 5 Aprile la settimana del "Non tiscordar di me" - Trapani Oggi - Presente Vittorio Di Trapani, presidente della F.N.S.I. E' la giornata dedicata alla premiazione dei vincitori della VIII Edizione del concorso giornalistico riservato agli studenti delle scuole ...trapanioggi