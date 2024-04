VIDEO – Sassuolo-Udinese 1-1 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 aprile 2024), matchtrentesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo ilcon i gol e gligiocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia. NESSUN VINCITORE –1-1 nella trentesima giornata diA. Botta e risposta in tre minuti a fine primo tempo, per un punto che non serve granché nella corsa salvezza. Prima occasione per il, al 10? dribbling di Armand Laurienté e tiro respinto da Maduka Okoye con Andrea Pinamonti che manda a lato la ribattuta. Risponde Sandi Lovric per l’, con tiro da posizione centrale parato da Andrea Consigli. Ma al 35? è Ruan Tressoldi a ...