VIDEO L’ex giallorosso Foulon | rete da fenomeno dopo un coast to coast

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KV Mechelen (@kvmechelen) È un gol da raccontare un giorno ai nipoti quello messo a segno nell’ultimo turno di campionato dalDaam, tornato in Belgio a giocare nel Mechelenla non certo felice esperienza in maglia giallorossa. Sul profilo instagram della sua attuale società di appartenenza è stato reso disponibile ildi questa sua straordinaria prodezza, conche ha preso palla nella propria metà campo per poi involarsi di gran carriera verso l’area di rigore avversaria. Ma non è finita qui, perchéaver dribblato altri due uomini,terzino della Strega è ...