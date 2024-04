VIDEO – Cagliari-Verona 1-1 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di martedì 2 aprile 2024), matchtrentesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo ilcon i gol e gligiocata all’Unipol Domus. A PARI PUNTI –1-1 nella trentesima giornata diA. Un punto perche muove la classifica ma non le fa staccare la zona retrocessione, dalla quale comunque sono fuori. Cominciano meglio i rossoblù, ma senza riuscire a concretizzare le occasioni con Eldor Shomurodov (a lato) e Gianluca Lapadula (murato). Così l’Hellas passa al primo tiro in porta, alla mezz’ora: cross da destra di Tijjani Noslin e splendida girata di tacco di Federico ...

