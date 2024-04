Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 aprile 2024)DEL 2 APRILEORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO L’A1 FIRENZE-, SI È VERIFICATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL KM 481 IN DIREZIONE FIRENZE, SIAMO TRA ORTE E ATTIGLIANO. 6 LE VETTURE COINVOLTE E 10 I KM DI CODA. SUL TRATTO INTERESSATO SI CIRCOLA SU UNA SOLA CORSIA. A CHI VIAGGIA VERSO FIRENZE SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ORTE, PERCORRERE LA SUPERSTRADA ORTE-ORVIETO, LA SS2 CASSIA, IN DIREZIONE MONTEFIASCONE, E LA SP71 PER POI RIENTRARE IN AUTOSTRADA AD ORVIETO. RESTANDO SULL’A1 TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTECORVO E COLLEFERRO VERSO. FIL ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD DA TORRENOVA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER IL GRANDE RACCORDO ANULARE. DA ...