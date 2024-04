Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 aprile 2024)DEL 2 APRILEORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. FIL ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD DA TORRENOVA FINO ALLO SVINCOLO PER IL RACCORDO. SULLA SALARIA CODE PER LAVORI IN CORSO TRA FONTE DI PAPA E TENUTA SANTA COLOMBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-LA CIRCONE È ANCORA RALLENTATA IN DIREZIONEPER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA TRA ORVIETO E CIVITELLA D’AGLIANO. I TRENI ALTA VELOCITÀ E INTERCITY POSSONO ESSERE INSTRADATI SULLA LINEA CONVENZIONALE E REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 30 MINUTI. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ...