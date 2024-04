Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2024 ore 09 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 aprile 2024)DEL 2 APRILEORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. FILE ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD TRA TORRENOVA E LO SVINCOLO PER IL GRANDE RACCORDO ANULARE. SULLA PONTINA ABBIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI VERSO. RACCOMANDIAMO PRUDENZA A CHI È IN TRANSITO SULL’A1 FIRENZE-, SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO VERSO FIRENZE. INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-LA CIRCONE È ...