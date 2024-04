Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 2 aprile 2024)DEL 2 APRILEORE 7.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI A PARTIRE DA CASILINA FINO A LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA. IN ESTERNA CODE TRA LO SVINCOLO PER L’A24 E TIBURTINA. A PROPOSITO DELL’A24, LE CODE STANNO INTERESSANDO IL TRATTO URBANO TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SEMPRE IN INGRESSO AFILE ANCHE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI. SULLA DIRAMAZIONESUD TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA TORRENOVA E LO SVINCOLO PER IL GRANDE RACCORDO ANULARE. RACCOMANDIAMO INFINE PRUDENZA A CHI À IN TRANSITO SULL’A1-NAPOLI, SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA FERENTINO E ANAGNI VERSO. DA ...