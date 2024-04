(Di martedì 2 aprile 2024) Cucchi Eccomi in viada, dove abitano due miei amici, coniugi e poeti, e cioè Annalisa Manstretta e Edoardo Zuccato. Della prima è uscita di recente una notevole raccolta inclusa nel volume Einaudi Nuovi poeti italiani, mentre il secondo, professore di lingua einglese allo Iulm, scrive in dialetto altomilanese. La strada dove vivono è una deliziosa via che va dal corso Genova a piazza Sant’Agostino. Mi spiega Annalisa che "la viadafino ai primi del Novecento si chiamava via del Macello perché, dove oggi sorge la piazza Sant’Agostino, c’era la piazzetta del macello, uno dei più grandi d’Europa, a sentire le cronache dell’epoca". Sono arrivati in zona all’inizio del nuovo millennio, quando la piazza era una specie di gran parcheggio. Poi, "dopo l’intervento ...

Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato di Vicaria-Mercato in via Cesare Rossaroll a Napoli hanno notato due giovani che alla loro vista hanno tentato di allontanarsi per ... (anteprima24)

Via Cesare Rossaroll : sorpreso con la droga. Arrestato un 40enne, con precedenti con la polizia, per detenzione illecita di stupefacenti Nella scorsa mattinata, gli agenti del Commissariato di ... (puntomagazine)

Scene da Far west a Taranto , dove scoppia una maxi rissa in strada, in via Cesare Battisti . I motivi della colluttazione sono ancora da chiarire, resta il fatto i passanti sono rimasti senza ... (ilgiornaleditalia)

Via Cesare da Sesto tra storia, letteratura e tanta amicizia - Il poeta Maurizio Cucchi visita via Cesare da Sesto a Milano, raccontando la storia della zona e dei suoi amici poeti. Scopre la trasformazione urbana e le curiosità storiche, come la basilica di San ...ilgiorno

Un centro giovanile in nome di Chiara: «Ragazzi via i cellulari, ora vivete» - L'inaugurazione oggi a Crespellano, in Valsamoggia, con l'arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi. Il padre della ragazza, uccisa da un suo coetaneo nel 2021: «Aiuteremo i giovani e i loro genitori» ...msn

Scorribande dei ladri. L’allarme dei residenti - Malviventi tentano furti a Jesi e Vallesina durante Pasqua, danneggiando condomini e case. Residenti preoccupati e allarme sui social network.ilrestodelcarlino