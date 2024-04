Via alle procedure per gli espropri per il ponte sullo Stretto

(Di martedì 2 aprile 2024) Domani sarà pubblicato sui quotidiani nazionali e territoriali di Sicilia e Calabria l'avviso di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'o e alla dichiarazione di pubblica utilità, che sarà sancita con l'approvazione del progetto definitivo deldi Messina da parte del Cipess. Lo si legge in una nota delladi Messina. La pubblicazione è un atto conseguente all'approvazione da parte del cda della società dell'aggiornamento del progetto definitivo dell'opera, alla consegna degli elaborati progettuali ai ministeri eautorità e all'avvio della conferenza di servizi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50 L’avversario odierno del numero 5 d’Italia è il giordano Abedallah Shelbayh. Numero 230 delle classifiche mondiali, Shelbayh è entrato in tabellone ... (oasport)

Coppa Italia La Coppa Italia , competizione che Mediaset si è assicurata in esclusiva per le prossime tre stagioni (fino al 2027), arriva alle battute conclusive con le doppie sfide delle ... (davidemaggio)

Sanità, dalle Molinette al via la campagna per i diritti dei lavoratori promossa da Fp Cgil - Il 4 aprile l’appuntamento è alle 9 presso Poliambulatorio di Lungo Dora Savona, alle 10.30 presso Poliambulatorio di via Pacchiotti, alle 11.45 presso Ospedale di Venaria e, infine, alle 15 ...torinoggi

FIACCOLATA COMMEMORATIVA VITTIME SISMA: ECCO COME CAMBIA IL TRAFFICO ALL’AQUILA IL 5 APRILE - L’AQUILA – In vista della fiaccolata commemorativa in onore delle vittime del sisma del 6 aprile 2009, con partenza alle ore 21:30 del 5 aprile da via XX settembre (area antistante il Tribunale) ...abruzzoweb

Ponte sullo Stretto, al via la procedura per gli espropri - Domani sarà pubblicato sui quotidiani, nazionali e territoriali di Sicilia e Calabria, l'avviso di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione d ...rainews