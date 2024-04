Via agli espropri Parte l' iter per il Ponte sullo Stretto

(Di martedì 2 aprile 2024) Prevista l'apertura di "sportelli informativi" per fornire il supporto necessario per l’analisi della documentazione

Era il 1990 quando Zucchero calcava il palco della Royal Albert Hall di Londra per aprire i concerti di Eric Clapton. Da allora Fornaciari ha girato il mondo con la sua musica, esibendosi in cinque ... (funweek)

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di martedì 2 aprile, in diretta. La ong World Central Kitchen annuncia la sospensione delle attività a Gaza . Usa: «Turbati dall' uccisi one dei 7 operatori , ... (corriere)

Ponte sullo Stretto, al via la procedura per gli espropri: domani la pubblicazione dell'avviso - Sarà pubblicato domani sui quotidiani nazionali e territoriali di Sicilia e Calabria l'avviso di avvio del procedimento volto all'apposizione del vincolo preordinato ...ilmessaggero

Al via tavolo con Stellantis, Urso: 'Il governo ha dato, attendiamo risposte' - Partono oggi al ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso, i tavoli sugli stabilimenti di Stellantis. "Il governo ha già dato, ha messo in campo una politica per l'auto, come ...ansa

