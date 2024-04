Vi spiego l’intelligence per il sistema agroalimentare italiano Scrive Monaco

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 2 aprile 2024) L’agricoltura in Italia, che rappresenta l’immagine stessa della nostra nazione, le tradizioni, i costumi e la stessa identità delle popolazioni, si caratterizza per una cospicua presenza di superfici agricole (51% della superfice totale) e conta circa 900mila occupati. A essa si connette il settore dell’industria alimentare, con quasi 400mila addetti, un valore delle esportazioni molto elevato e di consumi alto (240 miliardi di euro). Il “Made in Italy”ha un ruolo rilevante nell’ambito del settore delle esportazioni (60,7 miliardi di euro/anno). L’rappresenta, dunque, unproduttivo che gode di piena salute nel commercio internazionale e offre una grandissima opportunità di stabilità e di crescita per l’economia italiana. La rilevanza strategico-economica del settore ...