Milano, 1 aprile 2024 – Lombardia colpita dal Maltempo in queste festività pasquali. Nel fine settimana - in particolare sabato 30 e domenica 31 marzo – pioggia , forte vento e neve si sono abbattuti ... (ilgiorno)

Novate (Milano), 1 aprile 2024 – vento e Pioggia . Per fortuna pochi i danni nel Milanese . Le abbondanti piogge di sabato sera e del giorno di Pasqua, a cui si sono aggiunte forti raffiche di ... (ilgiorno)

Vento forte in Costiera, albero piomba sulla statale a Marmorata - Paura in Costiera Amalfitana dove il Vento forte che ha iniziato a spirare intono alle 19 ha rischiato di far danni. Dalle piazze è stato un fuggi fuggi generale mente gli addetti di bar e ristoranti ...ilmattino

La stampa estera celebra Sinner: “Il Vento italiano soffia troppo forte” - In tutto il mondo è sempre più Sinner-Mania. Il fuoriclasse italiano ha stregato ancora una volta la stampa estera dopo la grande vittoria al Masters 1000 di Miami, dove ha sconfitto il bulgaro Grigor ...oasport

Tromba d'aria: crolla ponteggio ad Aversa, albero colpisce motociclista a Napoli - Nel pomeriggio di Pasquetta i forti venti hanno sferzato gran parte della Campania. Una tromba d'aria nella zona flegrea ha provocato la caduta di alcuni alberi sulla sede stradale e il distacco di ...rainews