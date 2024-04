Venezia | Monica Poli “Lady pickpockets ” aggredita da un borseggiatore

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 2 aprile 2024) .sempre più colpita da ladri, la paladinana conosciuta come “anti-borseggi” per il suo instancabile impegno nel contrastare il fenomeno dei furti in città, è stata vittima di un’aggressione da parte di un. L’episodio è avvenuto il giorno di Pasqua, 30 marzo, nel cuore del centro storico, nei pressi di Campo San Barnaba. Secondo il racconto di, l’aggressione è avvenuta all’improvviso mentre, come di consueto, stava monitorando la zona per individuare eventuali borseggiatori in azione. Notando un individuo sospetto che si avvicinava a un turista, la donna è intervenuta per allertare la potenziale vittima, urlando il suo ormai celebre grido “Attenzione,!”. L’intervento di ...