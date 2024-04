Vendono auto con contachilometri ribassati | 7 arresti per truffa a Codogno

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 2 aprile 2024) AGI - Vendevano onlinea cui cancellavano migliaia di chilometri dai contatori. I carabinieri della compagnia di(Lodi), coordinati dalla procura di Brescia, hanno eseguito una misura cautelare per sette componenti di un gruppo accusati di associazione per delinquere finalizzata alla. Sono 23 i raggiri contestati che sarebbero stati commessi da gennaio 2021 al maggio 2022. Sul web pubblicavano annunci a prezzi vantaggiosi dicon un basso chilometraggio. Dagli accertamenti è, però emerso, che in moltissimi casi le riduzioni arrivavano a oltre 200 mila chilometri, ovvero fino al triplo delle misurazioni originali. Le misure cautelari e le contestuali perquisizioni sono state effettuate a Padenghe sul Garda e Montichiari, in provincia di Brescia, dai militari dell'Arma lodigiani in collaborazione ...