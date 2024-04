(Di martedì 2 aprile 2024) Il mercato italiano dell’segna la prima battuta d’arresto dopo 19 mesi consecutivi di crescita . A marzo - secondo i dati del ministero dei Trasporti - sono state162.083nuove, il 3,7% in meno dello stesso mese del 2023. Da inizio anno sono state vendute in tutto 451.261, con un incremento del 5,7% sul primo trimestre dell’anno scorso.

Changchun, 02 apr – (Xinhua) – La principale casa auto mobilistica cinese, FAW Group Co., Ltd., ha registra to un aumento delle vendite di veicoli nel primo trimestre di quest’anno. ... (romadailynews)

Il mercato Italia no dell' auto segna la prima battuta d'arresto dopo 19 mesi consecutivi di crescita. A marzo - secondo i dati del ministero dei Trasporti - sono state immatricolate 162.083 vetture ... (quotidiano)

Il mercato Italia no dell' auto segna la prima battuta d'arresto dopo 19 mesi consecutivi di crescita. A marzo - secondo i dati del ministero dei Trasporti - sono state immatricolate 162.083 vetture ... (quotidiano)

L'auto volante diventa realtà. l'AirCar sarà prodotta e commercializzata in Cina - "Siamo lieti di annunciare la vendita della licenza per la nostra tecnologia certificata per auto volanti alla stimata azienda cinese", ha dichiarato Stefan Klein, Presidente del Consiglio di ...auto.hwupgrade

A marzo mercato dell'auto in calo del 3,7% - Il volume globale delle Vendite mensili, pari a 643.614, ha interessato per il 25,18% vetture nuove e per il 74,82% vetture usate. Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell'Archivio ...motori.tiscali

Vendite auto, si registra una flessione: -3,7% di vetture immatricolate - Il mercato italiano dell’auto segna la prima battuta d’arresto dopo 19 mesi consecutivi di crescita . A marzo - secondo i dati del ministero dei Trasporti ...gazzettadelsud