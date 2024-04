Vela | Trofeo Princesa Sofia 2024 | tanta azione nel day-2 Italia protagonista e in corsa per il podio in molte classi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 aprile 2024) Entra nel vivo a Palma di Maiorca la 53ma edizione del, valevole anche come prima tappa stagionale della World Cup Seriesdiolimpica. La seconda giornata di regate si è rita estremamente intensa, con tutte e dieci lein acqua per completare una o più prove dopo un day-1 complicato dal punto di vista delle condizioni (vento sui 20-25 nodi e onde formate). Ottime notizie in casanel 470 misto, con Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini che si sono imposti nell’unica regata odierna della flotta blu balzando dal 17° al 7° posto assoluto con 9 punti netti (in testa i tedeschi Winkel/Winkel con 3) mentre Elena Berta/Bruno Festo restano più distanti in 27ma posizione overall con 23 punti. Discreto avvio a Palma ...