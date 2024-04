Vasco Rossi e Antonio Albanese | bastonate alla sinistra | c' è chi dice no al conformismo rosso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) «C'è chino». E questa volta a dirlo è proprioche dà una sonora lezionee ai pro-Gaza che occupano università e scendono in piazza. Il Blasco, in una recente intervista al Corriere, non ha usato giri di parole e va dritto al punto: «Io rifiuto di schierarmi come se fosse una partita di calcio, Israele contro Palestina. Gli ebrei, dopo quello che hanno sofferto, hanno diritto a uno Stato». Dopo la premessa, picchia durissimo, solo come lui sa fare: «“Free Palestine” è un bello slogan, da anime belle; ma se implica la distruzione dello Stato di Israele, allora sarebbe più onesto dirlo. Edistruzione di Israele io mi ribello». E non finisce «mica qui», come direbbe lui.dà anche una randellata ai rivoluzionari da salotto: «Non mi sono mai piaciuti. ...