Varane | «Giocavo con una commozione cerebrale e non lo sapevo | alla fine non sapevo dov’ero»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 2 aprile 2024) Raphaelha detto in un’intervista al quotidiano L’Equipe che s’è conquistato la prima pagina pressocché ovunque, di aver subito pesanti traumi cerebrali, con conseguenze dirette sulla sua salute mentale. “Al Manchester United ci avevano consigliato di non fare più di 10 colpi di testa in allenamento… Mio figlio di 7 anni gioca a calcio e io gli consiglio di non giocare di testa”, racconta il nazionale francese, che spiega anche che “tante volte noi giocatori non lo capiamo, non pensiamo nemmeno a fare un test. Riconoscere unae curarla Beh, è ??una vera sfida. È un vero problema di salute, può anche essere vitale. Le cose stanno cambiando poco a poco, ma possiamo ancora fare progressi in questo settore” “Sì, ho avuto diverse commozioni cerebrali. Se guardiamo indietro alle tre partite più brutte della mia ...