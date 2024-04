Van der Poel cannibale Longo Borghini show

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) C’è profumo d’Italia, e neppure poco, nella Pasqua del fenomenale Mathieu Van der, che al giro delle Fiandre centra uno storico tris con la media più veloce di sempre (44,481), ribadendo di essere il più forte in circolazione nelle classiche a braccetto col suo amicone Pogacar. L’impresa dell’olandese, sesto di sempre a vincere con l’iride addosso, non toglie spazio al ciclismo azzurro, vera sorpresa nell’uovo: gioia per il secondo posto del veneto Luca Mozzato, tanto trascurato quanto adatto alle corse del Nord, con Bettiol nono dopo aver visto sfumare il podio a pochi metri dal traguardo, felicità per Elisa, che concede il bis sulle pietre fiamminghe dove anche Persico e Paternoster, settima e nona, chiudono nelle dieci migliori. Che Van derfosse strafavorito si sapeva: il campione ...