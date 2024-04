Valbisenzio | la sr 325 riapre a doppio senso di marcia

(Di martedì 2 aprile 2024) Prato, 2 aprile 2024 – Chiusa dallo scorso 1 marzo per frana, da domani 3 aprile alle ore 15 la circolazione sulla sr 325 ritorna adi. Dopo la riapertura aunico alternato di giovedì 28 marzo, ora la provincia fa un ulteriore passo avanti per rompere definitivamente l'isolamento della Val Bisenzio ei due sensi di, agevolando così la ripresa della circolazione anche in vista della riapertura delle scuole dopo le vacanze pasquali. I lavori sul fronte franoso vanno comunque avanti come da crono programma tanto che, in caso di particolari necessità di cantiere, la ditta avrà la facoltà di ripristinare temporaneamente ilunico alternato. "Abbiamo voluto in tutti i modi arrivare a questo ulteriore step rispetto alla viabilità ...

