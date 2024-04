Valanga vicino Zermatt in Svizzera | tre morti e un ferito | tra le vittime anche uno sciatore 15enne

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 2 aprile 2024) Tra le tredella grandeche si è staccata nel primo pomeriggio di lunedì 1 aprile, in una zona fuoripista della stazione sciistica di Riffelberg, in, c'èun ragazzo di 15 anni. A riferirlo in una nota è la polizia cantonale del Vallese. Le altre due persone decedute sono un uomo e una donna, gravementeun 20enne.