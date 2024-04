Valanga travolge 14enne sulle Dolomiti: sepolta per 5 minuti e salvata da finanzieri in zona per caso - La Valanga a Forcella della Neve, sulle Alpi bellunesi. La 14enne di Forni Avoltri è stata trascinata per una sessantina di metri nel canale ed è rimasta ...fanpage

Frane, maltempo e valanghe: tre morti, ferita una 14enne - Sulle alpi bellunesi una Valanga ha travolto, a Forcella della Neve, nell’area del lago di Misurina, sei persone. La frana e le conseguenze Tutti illesi ad eccezione di una quattordicenne che, ...livesicilia

Valanga a Misurina, sei persone travolte, un ferito - la situazione - Lo smottamento è avvenuto a Forcella della Neve. Una delle sei persone travolte è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale bellunese ...meteo