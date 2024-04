Valanga a Zermatt travolge gli sciatori sulle piste | video

(Di martedì 2 aprile 2024) Si cercano ancora eventuali dispersi travolti dallastaccatasi a Zermat, in Svizzera, proprio a ridosso delleda sci. Diversi glitravolti. 3 i morti accertati

Strage in montagna, Valanga seppellisce tre persone - Zermatt, rinomata località sciistica e alpinistica della Svizzera, è stata teatro di una tragedia che ha scosso la comunità il 1° aprile: una Valanga ha strappato alla vita tre persone e ne ha ferita ...thesocialpost

