Vagnozzi guarda alla terra rossa con fiducia | “Sono convinto che Sinner sarà competitivo anche qui”

(Di martedì 2 aprile 2024) Dopo la splendida vittoria al Masters 1000 di Miami di Jannik, il suo allenatore Simonesta già pensandostagione sulla. Costretto a rimanere in Italia per un piccolo intervento, il tecnico italiano ha parlato così in un’intervista a Repubblica: “Montecarlo, con i pochi giorni che avremo per adattarci,una delle fasi più delicate che avremo durante l’anno. Ma per Jannik è importante giocare qualche match sulla. Prenderà parte a questo Masters 1000 in maniera molto tranquilla, cercando di fare il meglio possibile, ma sapendoche è una fase di adattamento. Poi avremo Madrid, Roma e Parigi ma, come tutte le cose, valuteremo di settimana in settimana. Ioche ...