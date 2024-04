Vaccino Dengue a Bologna | dove trovarlo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 aprile 2024), 2 aprile 2024 – Hai in programma un viaggio in un Paese a rischio per l’elevato numero di casi di febbree vuoi vaccinarti per la malattia prima di partire? In questo articolo troverai le ultime notizie sulcontro la. In attesa di indicazioni relative all’offerta vaccinale, la Regione Emilia Romagna ha inviato al ministero della Salute una richiesta di approvvigionamento ditetravalente contro la malattia. Nel frattempo, le prime dosi iniziano a essere disponibili negli poliambulatori Santagostino, la rete del Gruppo Unipol, attiva in Lombardia, Emilia-Romagna e a Roma. A, si trova in via Massarenti al civico 46. Tra i primi centri attrezzati per la sua somministrazione anche l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di ...