Vaccini | Von der Leyen nei guai | la Procura Ue indaga sui messaggi con Pfizer e su 4 miliardi di dosi gettate

(Di martedì 2 aprile 2024) Ventidi euro diper combattere l’emergenza Covid: una cifra enorme sulla quale ladiscusse a lungo con la presidente della Ue Ursula Von der, che poi decise – secondo le accuse – di testa sua. Soldi che in gran parte verranno “sprecati” permai utilizzate con decisioni, ed sms scambiati e poi cancellati, soldi su cuilaUe, a seguito della denuncia di un lobbista belga, Frederic Baldan, che aveva innescato la magistratura di Liegi. La pratica è passata allaeuropea, l’Eppo, che ipotizza diversi reati per la Von der: distruzione di sms, corruzione, conflitto di interessi, interferenza nelle funzioni pubbliche., le accuse della ...

