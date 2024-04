Usil e Fiamme Oro | sono ancora medaglie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) L’e leOro Imola hanno lottato su più versanti nello scorso fine settimana. Il portacolori della prima, Mattia Zaccarini, e della seconda, Nourdine Kechoun, hanno gareggiato in Romania al torneo internazionale di lotta greco romana per club, Memorial Nicolae Gheorghe, insieme ad atleti di Romania, Moldavia, Bulgaria e Italia. I due lottatoritornati a casa salendo sul secondo gradino del podio. Zaccarini si è cimentato nella categoria 68 chili, Kechoun nei 48 chilogrammi. Sempre nella lotta greco romana l’Unione Sportiva Imolese Lotta era protagonista ai campionati under 20 a Ostia in cui Masha Albi si è aggiudicato la quarta posizione mentre Marco Vacchi è arrivato quinto. Quattro ori, sei argenti e cinque bronzistati ottenuti al terzo Italian Open di Brazilian jiu jitsu dove hanno preso ...