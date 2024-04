Usiamo la pizza per diffondere felicità

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 2 aprile 2024) «All’inizio eravamo Matteo e Salvatore, due fratelli calabresi. Studiavamo economia a Bologna e da bravi studenti squattrinati mangiavamo tanta. Ne volevamo una che non fosse solo buona, ma anche preparata e servita con attenzione. Per questo abbiamo deciso di fare da noi: aprendo la nostra prima pizzeria nel 2010 a Castel Maggiore, vicino Bologna, stringendo tantissimo i denti e la cinghia. Eravamo convinti di poter valorizzare lacome piatto sfiziosissimo, mantenendo la sua anima popolare, senza fronzoli. Per riuscirci abbiamo messo in gioco tutte le nostre competenze, studiando e lavorando tantissimo per capire come funzionava l’affascinante alchimia della fermentazione e viaggiando in tutta Italia alla ricerca dei prodotti migliori che ogni regione poteva darci». Questo è il racconto dei fratelli Aloe, fondatori di Berberè, che ...