Usa2024 | dopo la Russia anche la Cina tifa Trump almeno online

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 2 aprile 2024) Che Vladimir Putin tifi per Donaldappare piuttosto chiaro. È secondario ciò che spinge il leader russo a questa posizione e a certe tattiche di guerra ibrida, che si tratti di una preferenza autentica per l’ex presidente statunitense e candidato repubblicano contro l’uscente Joe Biden o di una scelta di campo dettata dalla volontà di alimentare la polarizzazione della società americana. Ora, però, sembra cheXi Jinping possa muoversi in questa direzione, probabilmente auspicando che una nuova amministrazioneriduca la presenza internazionale degli Stati Uniti e alimenti ulteriori tensioni interne. Il New York Times ha rivelato che lastarebbe seguendo le orme dellaper influenzare le elezioni negli Stati Uniti. Infatti, Pechino sta ricorrendo ad alcune delle stesse ...