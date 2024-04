Urso pronto a mediare tra Tim e Musk | “Il ministero si fa subito partecipe di un tavolo di confronto e di coordinamento”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) “Ilsi fadi undie ditra Tim e Starlink per trovare una soluzione che possa consentire la convivenza al meglio delle due tecnologie, come prescrive peraltro la legge”. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, ha così commentato il braccio di ferro tra la compagnia italiana e la società che fa capo a Space X, di Elon. Quest’ultima ritiene che Tim ostacoli l’introduzione di internet veloce in Italia e ha presentato un reclamo all’Agcom e al Mimit. “Come, dobbiamo garantire le parti e quindi Tim, i dati e le informazioni che possiede, e nel contempo – ha sottolineato – consentire ad attori come Starlink e altri di utilizzare questa nuova ...