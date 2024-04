Urso | Italia quinta al mondo per export | balzo del 48% dal 2015

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Tra ile il 2023 le esportazionine sono aumentate del 48 per cento in valore. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfonel corso della presentazione della giornata del Made in Italy che si celebrerà il 15 aprile, data della nascita di Leonardo Da Vinci. Il ministro ha detto che il nostro è ora il quinto Paese per esportazioni e che è stata superata la Corea del Sud. Dal 5 al 25 aprile ci saranno circa 300 iniziative per celebrare la giornata del Made in Italy.