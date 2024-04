Urso | ' il governo ha dato | ora Stellantis dia risposte'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) "Ilha già, ha messo in campo una politica per l'auto, come cambiare la politica europea sul settore auto, ha realizzato un piano di incentivi per l'innovazione e realizzato un piano di incentivi per l'auto. Ora tocca all'azienda adattare il suo piano industriale, finanziario rispetto a quello che il sistema Italia si aspetta, non ilma il sistema Italia". Lo ha detto il ministro delle Impese e del Made in Italy, Adolfo, al termine del tavolosu Melfi con i sindacati. "Capisco che Tavares tuteli gli interessi degli azionisti, ma iltutela gli interessi degli italiani", ha sottolineato il ministro.