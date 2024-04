Uomini e Donne | Puntata Di Oggi | Tutti Contro Mario!

Pierpaolo Siano , uno dei corteggiatori di Ida Platano a Uomini e Donne , ha rilasciato un’ intervista per la rivista ufficiale della trasmissione. Pierpaolo ha 42 anni ed è di Avellino. E’ un ... (isaechia)

Lunedì 1 Aprile 2024 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne in cui la protagonista indiscussa è stata la tronista Ida Platano e in particolare uno dei suoi corteggiatori, Mario ... (anticipazionitv)

Non siete riuscite a vedere la puntata di oggi 2 Aprile di Uomini e Donne su Canale 5 e volete quindi rivedere la replica in televisione oppure da PC e smartphone? Nessun problema, in questo ... (tutto.tv)