Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 2 04 24

(Di martedì 2 aprile 2024) Allora, sentite,è un programma trash che va in onda dopo pranzo. Io devo ridere, devo disconnettere il cervello, vedere i vecchietti che ballano, le corteggiatrici che si azzuffano su chi sia più vvvvvvera, le nonne dell’over fare le guerre per i voti che i nonny gli danno con le palettine durante le sfilate, eccettera eccetera. Io mi devo rilassare e divertire, io non mi posso fare venire il bruciore di stomaco. E invece mi viene il bruciore di stomaco. Perché finché facciamo il pollaio, ridiamo e scherziamo è un conto, ma quando io, DA MESI, devo assistere alla sponsorizzazione perenne e costante di un rapporto TOSSICO, sinceramente non mi fa ridere più. E non so nemmeno da dove iniziare, perché le cose sbagliate che sento in ognidel trono di Ida Platano sono così tante che mi sento quasi sopraffatta, ...