“Uomini e Donne” | il “dramma” post scelta di Brando e Raffaella | cosa succede

Tel Aviv, 2 apr. (Adnkronos) – “Non importa come cerchi di addolcirli, tutte hanno subito abusi sessuali”. Lo ha dichiarato con le lacrime agli occhi e tremando l’ex ostaggi o Maya Regev, durante un ... (calcioweb.eu)

Tel Aviv, 2 apr. (Adnkronos) - "Non importa come cerchi di addolcirli, tutte hanno subito abusi sessuali". Lo ha dichiarato con le lacrime agli occhi e tremando l'ex ostaggi o Maya Regev, durante un ... (liberoquotidiano)

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, tra Ida Platano e Cristina Tenuta sono volati stracci per via di Mario Cusitore! (comingsoon)