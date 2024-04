Undici morti in un raid israeliano contro un edificio dell’ambasciata iraniana a Damasco

Israele attacca: otto morti in Siria, furia di Teheran. E Netanyahu spegne al Jazeera - Un attacco israeliano ha distrutto l'edificio del consolato iraniano nella capitale siriana, Damasco, uccidendo e ferendo diverse persone, dicono le autorità siriane. Tra le vittime c'è anche un coman ...informazione

Raid di Tel Aviv su Damasco. Distrutto il consolato iraniano, ucciso un leader dei pasdaran. Teheran: la risposta sarà dura - Undici le vittime del quinto attacco in poco più di una settimana in Siria: tra queste il generale Zahedi. Israele non rivedica l’offensiva ma blinda le sedi diplomatiche. Timori per blitz con droni e ...quotidiano