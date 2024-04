(Di martedì 2 aprile 2024) “Il mio lavoro consiste nell’imbevermi delle cose. E dopo, tutto questo rifluisce fuori. Io sono fatto di tutto ciò che ho visto”. Così si sarebbe espresso Henri Matisse commentando la capp... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Follonica celebra la sua storia artistica e culturale, legata alla produzione dei manufatti in ghisa con una mostra . Fino al 30 giugno, le sale della Fonderia 1, area ex Ilva, ospiteranno la mostra ... (lanazione)

Quando nel 1949 il magazine americano Time mise per la prima volta una model la in copertina, Lisa Fonssagrives-Penn era già la mannequin più pagata degli Stati Uniti. Le foto di moda, introdotte nei ... (iodonna)

Al Museion l’eredità di Gribaudo e il segno della “Renaissance” - Al Museion, museo di arte moderna e contemporanea di Bolzano, le mostre nascono dalla iterazione tra collezioni e territorio ...artslife

Una mostra alla Galleria Borghese affianca Velasquez al maestro Caravaggio - Al museo di Villa Borghese un'esposizione mette in relazione la pittura spagnola e quella italiana. La chiave di volta è il dipinto "Donna in cucina con Cena in Emmaus" ...ilfoglio

Una buca unisce Roma e Milano - Anni fa una bella mostra curata da Mirko Zardini, Asfalto, il carattere della città (Electa), fece capire come questo duttile materiale, di cui anche l’Italia possiede diverse cave, è una sostanza ...repubblica