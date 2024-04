Una casa per i giovani affetti da malattia mentale | Nazionale Cantanti e Pazzi per Capri in campo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 aprile 2024) Il 23 aprile laItaliana, capitanata dal presidente Enrico Ruggeri, scende incon la squadra “per”. L’evento sarà a favore della Cooperativa Sociale Onlus Litografi Vesuviani per sostenere i progetti di inserimento lavorativo e per offrire unada. “L’iniziativa – si legge in una nota -rappresenta anche simbolicamente la cura, la presa in carico, la sicurezza, tutte necessità di cui abbiamo bisogno tutti, ma a molti è negato solo per vivere una condizione di patologia psichiatrica”. “Il nostro lavoro quotidiano può essere efficace solo se c’è una comunità accogliente, e questo evento ci permette non solo di realizzare ...