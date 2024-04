Un Thiago al bacio Mia figlia mi ha caricato Che bello far gioire i tifosi Mi godo questo presente»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Dedicato a Sophia, la più grande delle tre figlie. "Questa mattina mi ha mandato un messaggio – rivela– cosa che non fa mai prima della partita. Mi ha fatto gli auguri, è arrivata una vittoria e alla fine, uscendo dal campo, le ho mandato un". La felicità è anche: vedere una famiglia al completo che salta di gioia in tribuna insieme ai ventisettemila del Dall’Ara. "No, mianon mi ha chiesto l’Europa...", scherza Motta in sala stampa. Lano, una città intera sì. E ad ogni piccola impresa che si aggiunge alla collezione della magnifica annata rossoblù l’Europa, pardon la Champions, si avvicina.però non abbocca: "Preferisco godermi il momento e guardare a quello che di, per noi e per la nostra gente, stiamo facendo. ...