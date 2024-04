Un successo meritato sulla strada per la salvezza | Non guardiamo la classifica | ma stiamo bene e ogni partita sarà una battaglia» D’Angelo | Vittoria dedicata al nostro tifoso»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Dal dramma alla gioia. Fiato sospeso per ilcolto da arresto cardiaco che poi si è ripreso e dopo i 6’ la gioa per tre punti fondamentali, anche se i risultati della giornata dimostrano ancora una volta come la serie B sia indecifrabile efa storia a se. Comunqueimportante e meritata, con lo stesso risultato dell’andata, Hristov ancora decisivo, Bandinelli ed Esposito migliori in campo. Citazione a parte per Vignali, che fa 150 in maglia bianca, apre le marcature e solo il solito miracolato di portiere gli nega un secondo gol. Apre il dopol’ad Andrea Gazzoli. "Siamo vicini alcolpito da infarto, speriamo si stia riprendendo e la sospensione era logica. Le 150 di Vignali? Un grande giocatore attaccato alla maglia. E ha fatto gol". ...