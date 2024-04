Un segnale di speranza dalla Turchia

Il cardinale Parolin: «Una Pasqua di dolore, da Kiev a Gaza, nutriamo speranza» - Il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, riflette sulla presenza dei segni della Risurrezione di oggi in un contesto segnato da conflitti ...tribunatreviso.gelocal

Fano, ora serve l’orgoglio. Guida: "La speranza c’è" - L’Alma deve ritrovarsi per evitare la retrocessione diretta in Eccellenza. Il presidente: "La società pretende che la squadra ci metta il carattere".ilrestodelcarlino

Elezioni europee 2024, Maneskin e Taylor Swift per far votare i giovani: la campagna contro l'astensionismo - L’Italia vuole, e può, diventare il Paese europeo in cui nel voto di giugno si raggiunge il massimo della partecipazione alle urne. Anche oltre il 55 per cento degli elettori ...ilmessaggero